Статданные о безработице в США дают надежду американской экономике

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 августа, уменьшилось на 10 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 230 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя до 240 тысяч с изначального значения предшествующей недели, которое было пересмотрено до 240 тысяч с 239 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели поднялось на 2,25 тысячи с показателя предыдущей недели, до 236,75 тысячи. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 234,5 тысячи с 234,25 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, снизилось на 9 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели - до 1,702 миллиона человек.

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