Генсек ООН призвал изменить ООН и институты Бреттон-Вудской системы

Нужно реформировать Совбез ООН и институты Бреттон-Вудской системы, чтобы они были способны отражать реалии современной экономики, заявил в ходе саммита БРИКС генсек ООН Антониу Гутерреш, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Сегодняшние глобальные структуры отражают реалии прошлого. И это особенно касается Совета безопасности ООН и институтов Бреттон-Вудской системы (Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ) - ред.). Они должны отражать реалии современной экономики, а не реалии после Второй мировой войны", - пояснил он.