В ООН назвали ужасающее число погибших в российско-украинском конфликте

В военном конфликте на территории Украины могли погибнуть до полумиллиона человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло.

"Цифры говорят ужасающую историю. По данным комиссии по правам человека, убиты по меньшей мере 9444 гражданских лиц, в их числе 545 детей (...) В действительности цифры могут быть больше: по некоторым оценкам, общее число убитых гражданских и военных с обеих сторон достигает полумиллиона", - сказала она.

При этом ДиКарло не назвала источник этих данных и не конкретизировала разделение ни по участвующим в конфликте сторонам, ни по мирному населению и военным.