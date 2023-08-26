Выявлены попытки поджога вблизи Афин

За последние сутки в районе горы Парнис пожарные боролись с 12 очагами возгорания. Арестован один из задержанных ранее подозреваемых.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в четверг утром в окрестностях Афин было совершено девять попыток поджога лесного массива на склонах горы Парнис в районе Авлонас.

Были задержаны четверо подозреваемых, один из них арестован.

Разгневанный министр гражданской защиты Греции Василис Кикилиас сообщил, что возгорания начались одновременно в разных местах.

"Какие-то подлые поджигатели устроили пожары, ставящие под угрозу лесные массивы, имущество и, прежде всего, человеческие жизни. [...] Расследование пожарной службы, греческой полиции и разведки сделает все возможное, чтобы арестовать поджигателей. Вы совершаете преступления против страны, вам это не сойдет с рук, мы вас найдем, вы ответите перед судом" - заявил министр.

С начала года в Греции из-за беспрецедентных лесных пожаров сгорело уже свыше 120 тысяч гектаров природных насаждений. За последние сутки спасатели боролись с 12 очагами возгорания вблизи горы Парнис. По всей Греции 60 пожарных получили ранения.