Индия заявила о независимости от российской нефти

У Индии нет чрезмерной зависимости от поставок нефти из какой-либо страны, в том числе России. Об этом заявил министр нефти и газа республики Хардип Сингх Пури в интервью CNBC.

На вопрос журналиста, получает ли при этом Индия дисконт в размере 15 или 30 долларов за баррель российской нефти, он ответил утвердительно. "Да, скидки были. Но их предоставляли многие продавцы", - сказал министр.

Страна также стала импортировать больше топлива у стран Ближнего Востока, таких как Ирак, добавил Пури. "Мы диверсифицировали поставки. Раньше мы закупали нефть у 27 источников - теперь у 39", - отметил он, перечислив среди импортеров Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт.

На данный момент Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80 процентов своей сырой нефти на международных рынках. По данным S&P Global за июль 2023 года, топливо в страну поступает в основном с Ближнего Востока и из России. Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали активно закупать продающуюся с дисконтом российскую нефть после отказа от нее западных компаний в феврале 2022 года, и сейчас на долю России приходится около 40 процентов всего нефтяного импорта Индии.

"Иногда высокие цены на нефть могут стать самоисполняющимся пророчеством с точки зрения удовлетворения неотложных и краткосрочных потребностей", - сказал Пури. Он уточнил, что в современном мире, находящемся под постоянным экономическим давлением, пакеты стимулирующих мер правительств приводят к росту инфляции.

Пури подчеркнул, что в мире имеются достаточные запасы нефти. По его словам, реальная проблема, с которой сталкиваются многие страны, - не нехватка топлива на рынке, а отсутствие денег или ресурсов, чтобы за него заплатить.