Хакеры украли военные секреты Польши

Польская Военная академия стала жертвой массированной хакерской атаки - с серверов и компьютеров украдены важные данные Вооруженных сил Польши.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Gazeta Wyborcza.

По данным издания, атаку провела группа CyberTriad 11 июля, однако информация об этом появилась только сейчас. В социальных сетях уже опубликована часть украденных данных. Компьютеры в академии были заблокированы хакерами, сейчас большинство из них отключены от сети.

Как сообщает портал Onet, в интернет попали схемы структуры танковой бригады и планы проведения их учений с использованием системы поддержки командования под названием "Жасмин", полное описание маневров, которые совершали военные, а также фамилии польских офицеров от поручика до майора.

Сообщается, что хакеры использовали программу типа wiper, которая позволяет зашифровывать жесткие диски. Чтобы их расшифровать, нужен специальный ключ.

Ранее мы писали о том, что хакеры взломали электронную почту посла США в Китае.