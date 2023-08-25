Активист в Южном-Азербайджане на грани смерти - иранские власти отказываются содействовать
Иранские власти не разрешают перевести в соответствующую больницу активиста Рзу Шахаби из Южного Азербайджана, содержащегося в тегеранской тюрьме "Эвин".
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Согласно данным, врачи предоставили заключение о необходимости прооперировать Р.Шахаби. Однако, несмотря на это, заключенного не удается отправить в медучреждение.
Следует отметить, что Р.Шахаби был членом Совета Профсоюза работников автобусной компании Тегерана. Его обвинили в антиправительственной пропаганде, незаконных собраниях и сговоре с целью нанесения ущерба национальной безопасности страны и приговорили к шести годам тюремного заключения.
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