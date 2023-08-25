Кандидат в президенты США обвинил СМИ в анти-трамповской повестке
Кандидат в президенты США, республиканец Вивек Рамасвами раскритиковал освещение в СМИ сдачи бывшего главы государства Дональда Трампа властям в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, в эфире Fox News он отметил, что фанфары по капитуляции политика, хоть и формальной, являются неуместным.
"Это позорно. Это обвинение не Дональду Трампу, а нашему национальному гражданскому здоровью. Мы дошли до того, что у нас есть партия власти [Демократическая партия], которая будет использовать любое обвинение в любой юрисдикции - четыре одновременно - в середине выборов, чтобы остановить своего главного политического соперника", - пояснил Рамасвами.
Он добавил, что власти США давят на Трампа, пытаясь помешать его президентской кампании.
Ранее мы писали о том, что Трамп предсказывает гражданский раскол в США.
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