Кандидат в президенты США обвинил СМИ в анти-трамповской повестке

Кандидат в президенты США, республиканец Вивек Рамасвами раскритиковал освещение в СМИ сдачи бывшего главы государства Дональда Трампа властям в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, в эфире Fox News он отметил, что фанфары по капитуляции политика, хоть и формальной, являются неуместным.

"Это позорно. Это обвинение не Дональду Трампу, а нашему национальному гражданскому здоровью. Мы дошли до того, что у нас есть партия власти [Демократическая партия], которая будет использовать любое обвинение в любой юрисдикции - четыре одновременно - в середине выборов, чтобы остановить своего главного политического соперника", - пояснил Рамасвами.

Он добавил, что власти США давят на Трампа, пытаясь помешать его президентской кампании.

Ранее мы писали о том, что Трамп предсказывает гражданский раскол в США.