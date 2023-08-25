Национальный банк Казахстана снизил процентную ставку

Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку на 250 базисных пунктов до 16,5% годовых.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, такое решение принял комитет по денежно-кредитной политике регулятора, сообщается на его сайте.

"Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального Банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции", - следует из сообщения.

По данным регулятора, в июле этого года годовой темп роста цен составил 14%. В июне он был на уровне 14,5%, в мае - 14%. В базовом сценарии в 2023 году инфляция прогнозируется в пределах 10-12%, в 2024 году - 7,5-9,5%, в 2025 году - 5,5-7,5%.

"При дальнейшем замедлении фактической инфляции и ее устойчивой части продолжится политика плавного и осмотрительного снижения базовой ставки", - сообщил Нацбанк.

Ранее ставка была на уровне 16,75% годовых.

Накануне Центральный банк Турции повысил ключевую учетную ставку на 750 базисных пунктов, с 17,5% до 25%.