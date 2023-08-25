Арест Дональда Трампа на несколько минут

В Атланте экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о вмешательстве в результаты выборов. Он прошел процедуру формального ареста и вскоре вышел под залог.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Атланте формально задержали, но вскоре выпустили под залог экс-президента США Дональда Трампа - в рамках процедуры по предъявлению ему обвинений в сговоре с целью незаконного вмешательства в итоги выборов в 2020 году в штате Джорджия.

Трамп прибыл в Атланту на частном самолете и прошел все необходимые формальности - у него взяли отпечатки пальцев и сфотографировали под арестом. Менее чем через полчаса экс-президент вернулся в аэропорт.

"Произошедшее - пародия на правосудие, - заявил он журналистам и сторонникам. - Мы не сделали ничего плохого. Я не сделал ничего плохого, и все это знают. А вот то, то они делают - это вмешательство в выборы. Они пытаются вмешаться, и такого в нашей стране еще не было. Это их способ ведения предвыборной кампании"

Трамп проходит в общей сложности по 4 уголовным делам, и не все они связаны с выборами 2020 года. Обвинения предъявлены еще 18 людям из его окружения, включая бывшего личного адвоката.

Это не мешает Трампу участвовать в новой предвыборной кампании. Он не раз заявлял, что считает заведенные против него дела сфабрикованными и политически мотивированными.