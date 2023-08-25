Франция беспокоится о безопаности олимпиады в Париже

Противники проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже могут под видом волонтеров сорвать проведение спортивных мероприятий и даже вести террористическую деятельность, считают во французских правоохранительных органах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.

В общей сложности организаторы Игр рассчитывают набрать 45 тыс. волонтеров из 300 тыс. кандидатов, изъявивших желание оказать помощь в проведении соревнований и связанных с ними мероприятий. Однако, согласно докладу жандармерии, в их ряды стремятся попасть участники антиолимпийских организаций. В первую очередь речь идет о членах радикальных ассоциаций, выступающих за защиту окружающей среды.

В настоящее время аналитики силовых ведомств не видят признаков террористической активности противников ОИ-2024, однако не исключают, что те могут прибегнуть и к таким методам в последний момент. Вполне реальным же видят риск попыток осуществления кибератак. По мнению правоохранителей, одной из целей может стать нарушение логистики для срыва мероприятий.

Уличные манифестации и беспорядки могут повлиять на "возможности реагирования сил безопасности", задействованных на спортивных мероприятиях. "Протестные или криминальные движения будут стремиться использовать освещение событий в международных СМИ для продвижения своих целей и очернения имиджа Франции", - говорится в докладе аналитиков жандармерии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония открытия Игр в Париже должна состояться на реке Сене, по которой национальные команды проплывут через центр Парижа на судах. Ожидается, что вдоль набережных смогут расположиться до 600 тыс. зрителей. За порядком на улицах французской столицы в этот день будут следить 45 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Ежедневно на протяжении Игр в Париже для этих целей будет задействовано в среднем по 30 тыс. стражей порядка.