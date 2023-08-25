В Дании планируют запретить сожжение Корана

Правительство Дании представит законопроект, запрещающий сожжение религиозных книг в общественных местах.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции заявил министр юстиции Петер Хуммельгорд.

"Недавние сожжения Корана усилили угрозы в отношении Дании, - сказал он. - Это наносит ущерб Дании, датским интересам и рискует нанести ущерб безопасности датчан за рубежом и дома. Публичное сожжение религиозных писаний должно быть запрещено. Законопроект сделает уголовным преступлением публичное сожжение Корана, Библии или Торы".

Кабмин предлагает, чтобы нарушение нового закона могло привести к наказанию до двух лет тюремного заключения. При повторных приговорах наказание может быть ужесточено.