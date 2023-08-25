Во всем мире выросло количество случаев заболевания COVID-19

Во всем мире за период с 24 июля по 20 августа 2023 года зарегистрировали примерно 1,5 млн новых случаев COVID-19, то есть на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится на сайте ВОЗ.

"За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19..., что на 63% больше и на 48% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями", - сказано материале Всемирной организации здравоохранения.

Как заявил главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар, становится все более вероятным, что коронавирус имеет скорее естественное, чем искусственное происхождение. Он подчеркнул, что по-прежнему открыт для всех гипотез о возникновении заболевания, включая случайную утечку из лаборатории Института вирусологии в Ухане или его передачу от животных, продающихся на городских рынках.