На Фиджи предостерегли США и Китай от попыток поляризовать Тихий океан

Премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука заявил, что тихоокеанские острова должны стать "зоной мира", а не местом конфликта США и Китай, Как передает Day.Az об этом собщает The Guardian. По его словам, он надеется, что соперничество двух держав в регионе не приведет к столкновениям.

"Они пытаются поляризовать Тихий океан, разделить его на свои собственные лагеря, поэтому мы должны быть абсолютно уверены в том, что что бы мы ни делали, мы помним о коллективной потребности Тихого океана быть зоной мира, зоной неприсоединившихся территорий", - отметил Рабука.

Он добавил, что эта проблема стала одной из основных тем саммита Меланезийской передовой группы островных государств Тихого океана - Новая Гвинея, Острова Торресова пролива, Новая Каледония, Вануату, Фиджи, Соломоновы острова. Рабука подчеркнул, что напряженность в регионе нарастает, но все еще можно избежать эскалации.

Опасения премьера Фиджи связаны с тем, что Соломоновы Острова заключили пакт о безопасности с Китаем, а Папуа-Новая Гвинея подписала соглашение о сотрудничестве в области обороны с США. Кроме того, Вануату пошли на договор о безопасности с союзником Вашингтона Австралией.