Минобороны Нидерландов о сроке обучения украинских пилотов управлению F-16

Подготовка украинских летчиков на истребителях F-16 займет 6-8 месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Это означает, что первая группа, которая начала обучение в Дании в этом месяце, будет готова к февралю 2024 года.

По ее словам, украинские летчики имеют высокую мотивацию и хорошо технически подготовлены, поэтому Нидерланды настроены "оптимистично".

Ранее сообщалось, что старт обучения украинских летчиков пилотированию на многофункциональных легких истребителях F-16 запланирован на октябрь, тренировки пройдут на территории США.

По его информации, первоначально украинские военные пройдут обучение английскому языку, которое назначено на сентябрь. Обучение пилотированию на F-16 будет проходить на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона.