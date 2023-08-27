https://news.day.az/world/1592550.html Ситуация в Аргентине продолжает стремительно ухудшаться - ВИДЕО
Ситуация в Аргентине продолжает стремительно ухудшаться - ВИДЕО
На видео горит полицейский опорный пункт в пригороде Буэнос-Айреса, после того как "пикетчики" забросали его коктейлями Молотова. Также в Аргентине продолжаются грабежи магазинов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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