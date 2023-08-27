https://news.day.az/world/1592752.html У берегов Австралии разбился военный вертолет с морскими пехотинцами США
У берегов Австралии разбился военный вертолет с морскими пехотинцами США
Военный вертолет c американскими морскими пехотинцами на борту разбился на севере Австралии во время учений Predator's Run 2023.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
Военнослужащие, которые находились на борту военного вертолета, спасены. Трое пострадавших госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.
Как сообщает телеканал Sky News Australia, вертолет, на борту которого, предположительно, находились около 20 морских пехотинцев США, потерпел крушение у берегов острова Мелвилл, расположенного на севере континента, в 60 км от побережья Дарвина.
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