У берегов Австралии разбился военный вертолет с морскими пехотинцами США

Военный вертолет c американскими морскими пехотинцами на борту разбился на севере Австралии во время учений Predator's Run 2023.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Военнослужащие, которые находились на борту военного вертолета, спасены. Трое пострадавших госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.

Как сообщает телеканал Sky News Australia, вертолет, на борту которого, предположительно, находились около 20 морских пехотинцев США, потерпел крушение у берегов острова Мелвилл, расположенного на севере континента, в 60 км от побережья Дарвина.