В Турции на боевое дежурство поступят еще два новых типа БПЛА

Турецкие компании оборонной промышленности продолжают работать над моделями новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и в рамках этой инициативы появились еще две новинки.

В процессе разработки новых БПЛА турецкие компании учитывают востребованность в них как внутри страны, так и за рубежом.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с агентством "Анадолу" генеральный директор ESEN Джем Угур сообщил, что компания осуществляет свою деятельность в области систем глобального наблюдения, радиоразведки, модификации самолетов уже 11 лет.

При этом гендиректор обратил внимание на систему беспилотных летательных аппаратов GÖKHUN.

По его словам, в мире есть 4-5 компаний, производящих такой вид беспилотника в своем классе. Взлетная масса GÖKHUN составляет 110 килограммов, отметил он.

"GÖKHUN - это нечто промежуточное между тактическими и мини-БПЛА, который способен выполнять операции на суше и на море, обладает "самой высокой полезной нагрузкой и пребыванием в воздухе", - отметил Угур.

"Аппарат способен оставаться в воздухе 16 часов. Летные испытания БПЛА начались в марте",- добавили в компании.

В свою очередь, директор по системам БПЛА компании ESEN Суха Динчер сообщил, что вторая разработка компании относится к категории мини- БПЛА.

"Мы еще не дали название этому дрону. Это мини-БПЛА с неподвижным крылом и электрическим приводом, который можно запускать с катапульты или транспортного средства и приземлять на фюзеляж. Аппарат был разработан в 2020 году. Мы хотим сделать этот продукт эквивалентом знаменитой системы беспилотных летательных аппаратов Puma, только разработанный и изготовленной в Турции", - сказал Динчер.