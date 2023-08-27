https://news.day.az/world/1592756.html У берегов Турции произошло землетрясение
У берегов Турции произошло землетрясение
В Эгейском море, у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Как передает Day.Az, информацию об этом в воскресенье распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 33,46 километра от района Датча, очаг залегал на глубине 57,6 километра.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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