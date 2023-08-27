В Эгейском море, у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Как передает Day.Az, информацию об этом в воскресенье распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 33,46 километра от района Датча, очаг залегал на глубине 57,6 километра.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.