Иран потребовал от США компенсации за подготовку «переворота»

Суд Тегерана принял решение о "взыскании" с Соединенных Штатов Америки 330 млн долларов компенсации за "планирование переворота" против новосозданной Исламской Республики Иран в 1980 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает иранское государственное информагентство IRNA.

По словам издания, дело возбудили в прошлом году по жалобе "жертв переворота" в международный суд Ирана на власти Соединенных Штатов. Об участии американской стороны в "судебном процессе" не сообщалось.

"Суд признал правительство США виновным в нанесении материального и морального ущерба истцам и обязал его выплатить 30 млн долларов компенсации. Кроме того, суд наложил штрафные санкции в размере 300 млн долларов", - говорится в материале IRNA.

Как известно, в 1979 году в Иране - тогда светском государстве - произошел переворот, свержение шаха и установление исламистского режима под названием Исламская Республика Иран.

В следующем же году, как считается, в стране планировалась попытка государственного переворота с участием военных. Те намеревались нанести авиаудар по резиденции аятоллы Хомейни и впоследствии захватить остальную территорию Ирана.

Заговорщиков разоблачили на авиабазе Шахид Ноже в западной провинции Хамедан, от имени которой события 1980 года называются "восстание Ноже". Однако США никогда не подтверждали причастности к попытке переворота.