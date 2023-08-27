КНДР разрешила своим гражданам вернуться на родину
Власти Северной Кореи разрешили находящимся за границей гражданам страны вернуться на родину, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Границы КНДР были закрыты из-за строгих коронавирусных ограничений больше трех лет. Как сообщил государственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий КНДР, сейчас граждане страны могут вернуться, поскольку было принято решение изменить уровень противоэпидемической защиты "в связи с ослаблением ситуации с пандемией во всем мире". Отмечается, что вернувшиеся будут находиться под медицинским наблюдением в карантинных отделениях в течение недели.
16 августа агентство Yonhap сообщало, что КНДР может в скором времени открыть границы, которые были закрыты с начала 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Тогда уточнялось, что утром 16 августа с территории Северной Кореи в соседний Китай отправились два автобуса с пассажирами. Транспортные средства двигались из города Синыйджу в город Даньдун и пересекли границу по мосту через реку Амноккан.
КНДР стала первым государством, полностью изолировавшимся от внешнего мира на фоне пандемии COVID-19. Пхеньян закрыл границы еще в самом начале 2020 года, когда информация о распространении вируса в КНР только появилась. Однако рестрикции усложнили работу дипломатов и сотрудников ООН, которым пришлось покинуть страну из-за невозможности проводить ротацию.
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