В Швеции представителям мечети отправили сожженные экземпляры Корана

Неизвестные отправили несколько сожженных экземпляров Корана представителям мечети в шведском городе Уппсала. Как передает Day.Az, об этом сообщила в субботу, 26 августа, газета Aftonbladet.

"Несколько членов правления мечети Уппсалы получили сожженные копии Корана, отправленные на их домашние адреса", - передает издание.

Как заявил председатель Мусульманской ассоциации Уппсалы Ясер Абу Джейше, после инцидента в мечети были установлены камеры наблюдения.

Днем ранее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеция не планирует запрещать публичное сожжение религиозных писаний. Заявление он сделал на фоне сообщения о том, что правительство Дании планирует разработать законопроект, запрещающий сожжение религиозных книг в общественных местах.

С начала этого года в Швеции, Дании и других странах Европы участились акции по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан. Он сжег священную книгу рядом с посольством Турции в Стокгольме. Впоследствии это вызвало сильный резонанс. В ответ на критику шведский МИД объяснил случившееся демонстрацией свободы слова.

Одна из последних подобных акций прошла 18 августа около посольства Ирана в Стокгольме. При этом одна из присутствующих попыталась потушить священную книгу при помощи огнетушителя. Ее задержала полиция, после чего акция продолжилась.