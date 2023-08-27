Глава японской партии отложил визит в Китай

Глава японской партии Комэйто Нацуо Ямагути отложил свой визит в Китай по просьбе Пекина. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет издание Nikkei.

Согласно материалу издания, Ямагути планировал посетить Китай с 28 по 30 августа и передать председателю КНР Си Цзиньпину послание от премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Однако на фоне начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", относительно которого власти КНР не раз высказывались резко отрицательно, китайская сторона дала понять, что "сейчас неподходящее время для реализации визита с учетом текущих японо-китайских отношений".

Как отмечает Nikkei, это может негативно сказаться на планировании возможной встречи лидеров двух стран, которая, предварительно, запланирована на осень 2023 года.

24 августа японская компания Tokio Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу первой партии очищенной от радиации воды с "Фукусимы-1". Жидкость перенаправляют в океан, предварительно разбавив большим количеством морской воды и снизив содержание трития.