В Австралии назвали число пострадавших при крушении вертолета с морпехами

По меньшей мере 23 морских пехотинца США пострадали в результате крушения вертолета у побережья Австралии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

По словам комиссара полиции Северной территории Майкла Мерфи, правоохранители делают все возможное, чтобы благополучно вернуть морпехов в город Дарвин для прохождения лечения. Он также добавил, что пять морпехов были госпитализированы в Дарвин, а к месту крушения были привлечены дополнительные силы.

До этого телеканал SkyNews сообщал, что у побережья Австралии разбился военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого находились около 20 морпехов США. По данным телеканала, члены экипажа объявлены пропавшими без вести.

Позднее ABC News передавал, что несколько американских военнослужащих были спасены после крушения вертолета. Уточнялось, что одного человека доставили компанией CareFlight в Королевскую больницу Дарвина в критическом состоянии, еще двоих - в стабильном состоянии.

Вертолет V-22 Osprey ВВС США разбился у берегов австралийского города Дарвин во время учений Predators Run. В маневрах также принимают участие военнослужащие Австралии, Индонезии, Филиппин и Тимора-Лесте.