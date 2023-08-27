МИД Японии направил ноту Китаю

Японское правительство зафиксировало участившиеся случаи телефонных звонков гражданам страны, предположительно, с китайских номеров, на тему сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1". В заявлении, которое распространило внешнеполитическое ведомство Японии отмечается, что, в связи с этим властям Китая было сделано представление. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении сказано, что телефонные звонки также поступили японским организациям, расположенным на территории Китая. В Японии назвали происходящее прискорбным, потребовав от КНР призвать граждан к сдержанности. Также отмечается о необходимости доверять только проверенной информации на тему на тему сброса в океан воды.

24 августа японская компания Tokio Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу первой партии очищенной от радиации воды с "Фукусимы-1". Жидкость перенаправляют в океан, предварительно разбавив большим количеством морской воды и снизив содержание трития.

В 2011 году на АЭС "Фукусима-1" в результате мощного цунами произошла авария. Стихия вывела из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции, впоследствии в реакторах трех энергоблоков оплавилось ядерное топливо и прожгло защитные оболочки. Это в свою очередь привело к взрыву водорода и повреждению четвертого энергоблока.