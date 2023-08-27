Глава МИД Греции совершит визит в Турцию
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Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис 5 сентября совершит визит в Турцию.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.

Отмечено, что в рамках рабочего визита Герапетритис встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Министры обсудят двусторонние и региональные вопросы.