https://news.day.az/world/1592788.html Глава МИД Греции совершит визит в Турцию
Глава МИД Греции совершит визит в Турцию
Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис 5 сентября совершит визит в Турцию.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.
Отмечено, что в рамках рабочего визита Герапетритис встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Министры обсудят двусторонние и региональные вопросы.
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