Президент Молдовы поздравила граждан с Днем независимости

Президент Молдовы Майя Санду поздравила граждан с 32-й годовщиной независимости страны. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее обращение публикует портал NewsMaker.

Глава государства отметила, что в глазах граждан республики Молдовы богата, известна и прекрасна.

"В их глазах Молдова богата, построена их трудом и наследием, переданном их детям. В их глазах у Молдовы есть будущее, уверенно построенное дома. В их глазах в Молдове мир и безопасность для их близких, для нации. В их глазах Молдова находится повсюду в мире - человек освящает место", - говорится в обращении.