Париж первым в Европе запретит электросамокаты

С 1 сентября в Париже будет недоступна услуга аренды электрических самокатов. Как сообщает телеканал RTBF, столица Франции становится первой европейской столицей, которая запрещает прокат электросамокатов населению,

Как передает Day.Az, согласно информации журналистов, мэрия Парижа не продлевает контракты с тремя частными операторами, которые предоставляют парк этих транспортных средств в городе. Поставщики должны будут сами убрать самокаты с улиц до конца августа.

Решение было принято на основе результатов городского референдума, который состоялся 2 апреля и в котором приняли участие более 100 тысяч парижан. 89% проголосовавших выступили за запрет. По их мнению, самокаты, разбросанные по городу, стали причиной проблем, а также вызвали озабоченность безопасностью пользователей.