ЕС планирует развернуть новую военно-гражданскую миссию в западной Африке - Welt
Европейский союз планирует развернуть новую военно-гражданскую миссию в западной Африке. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Welt.
"Стартовый сигнал для новой миссии в Гане, Того, Бенине и Кот-д`Ивуаре должен быть дан уже осенью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью миссия является "тренировка по подготовке к развертыванию антитеррористических операций".
Число сотрудников правоохранительных органов и военных, которых развернут в странах Гвинейского залива - неизвестно.
Уточняется, что миссия также будет нацелена на укрепление местных сил безопасности, их техническую поддержку и укрепление доверия в сфере безопасности.
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