Абдоллахиан выразил готовность Ирана доработать документ о сотрудничестве с Оманом

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан выразил готовность Исламской Республики доработать положения документа о стратегическом всестороннем сотрудничестве между Тегераном и Маскатом.

Как передает Day.Az, об этом глава МИД Ирана заявил во время телефонного разговора со своим оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

Он также высоко оценил конструктивную роль Омана и заявил о принципиальной позиции Исламской Республики в процессе переговоров по снятию санкций.

Со своей стороны, министр иностранных дел Омана заявил о готовности для расширения регионального и двустороннего сотрудничества с Ираном.

Стороны также обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.