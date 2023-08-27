Глава МИД Британии поедет в Китай налаживать отношения

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетит Китай на следующей неделе, передает Day.Az со ссылкой на South China Morning Post.

Ожидается, что Клеверли прибудет в Пекин во вторник 29 августа, хотя окончательная дата встречи с Ван И, его китайским коллегой, пока не установлена.

Министерство иностранных дел Великобритании отказалось комментировать, поедет ли Клеверли в Китай в этом месяце, но бывший посол Пекина в Великобритании Лю Сяомин подтвердил поездку в социальных сетях.

"Что касается визита министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Китай в конце этого месяца, мы ценим растущие стабильные и взаимовыгодные отношения с Великобританией и открыты для укрепления двусторонних обменов с Великобританией", - написал Лю в сети Х (бывший Twitter).

Это будет первый визит главного британского дипломата в Пекин после поездки Джереми Ханта в июле 2018 года.

Издание отмечает, что Клеверли собирался поехать в Китай в июле, но поездка не состоялась, а потом произошла смена руководителя дипведомства Китая.

"Учитывая как продолжительность времени между последним визитом министра иностранных дел, так и то, насколько драматично изменился Китай за эти годы, за визитом Клеверли будут внимательно следить. Это будет первый случай, когда новый подход британского правительства к Китаю - вовлекать, объединять, защищать - будет соответствовать реальности на местах в Китае", - сказал Сэм Хогг, основатель еженедельного разведывательного информационного бюллетеня "Пекин для Британии".

Напомним, ранее правительство Великобритании заявило, что золотая эра отношений между Китаем и Великобританией закончилась. Тем не менее, глава британского МИД заявил в своей речи в Лондоне в апреле: "Наша задача - формировать ход будущих событий, а не поддаваться фатализму. И мы должны признать неизбежную реальность того, что ни одна серьезная глобальная проблема - от изменения климата до предотвращения пандемий, от экономической нестабильности до распространения ядерного оружия - не может быть решена без Китая".

Эта поездка будет направлена на то, чтобы "продемонстрировать новообретенное британское доверие к Китаю", в основе которого лежит речь в Мэншн-Хаусе и недавно обновленный "Комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики", сказала София Гастон, директор по внешней политике аналитического центра Policy Exchange.

"Как и все наши союзники, Великобритания сейчас проводит политику стабилизации отношений с Китаем, в которой введение новых существенных мер безопасности и акты экономической конкуренции уравновешиваются более сдержанной формой публичной риторики", - сказала она.

По ее словам, "несмотря на растущее осознание глубоких рисков, которые представляет Китай, неправдоподобно предполагать, что Великобритании следует избегать любого взаимодействия с Пекином, поскольку это понимается как необходимое предварительное условие для более безопасной глобальной среды безопасности".