Иран представил проект по производству цезия-137

Иранским ядерным ученым удалось впервые произвести цезий-137 (радиоцезий) в лабораторных условиях.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Глава ОАЭИ отметил, что некоторые страны выступают против обладания Исламской Республикой ядерными технологиями, но всем следует осознавать, что атомная энергия является стратегической отраслью, играющей непосредственную роль в жизни людей.

"Иран может претендовать на наличие ядерного топливного цикла, поскольку у него есть шахты, она способна добывать и перерабатывать материалы, а также производить желтый кек", - заявил он, добавив, что наряду с ядерным топливным циклом Иран имеет возможность проектировать, строить, а также обслуживать ядерные реакторы.

По его словам, представленные сегодня достижения могут найти применение в прецизионных промышленных приборах, нефтегазовой отрасли и других сферах.