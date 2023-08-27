https://news.day.az/world/1592821.html Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в США - ВИДЕО
Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в США - ВИДЕО
В США на нефтеперерабатывающем заводе в Луизиане возник пожар, сообщает телеканал CNN.
Как передает Day.Az, по его данным, речь идет предприятии Marathon Petroleum в пригороде Гэрривилла.
Местные власти уже начали эвакуировать жителей, проживающих в радиусе 3 км от НПЗ.
Как отмечается, этот пожар хорошо виден из космоса.
В компании, которой принадлежит предприятие, уже заявили, что будет проведена тщательная проверка, которая установит причину возгорания и виновных в возникновении пожара.
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