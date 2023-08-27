В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс рядом с оружейным заводом

Возгорание произошло на складе пластмасс рядом с оружейным заводом в румынском городе Драгомиреште в уезде Дымбовица, об этом Day.Az, со ссылкой Телеграм.

"На складе пластика в Драгомиреште разгорелся пожар, недалеко от оружейного завода. Информации о жертвах нет", - уточняется в сообщении.

Площадь пожара составила около 600 кв. метров, на складе хранится легковоспламеняющийся пластик и другая подобная продукция.

Склад загорелся всего в 20 километрах от АЗС, расположенной в том же уезде, но в городе Креведия, на которой произошло четыре взрыва и пожар, который до сих пор не могут взять под контроль огнеборцы. По данным Минздрава, в результате взрывов и пожара на АЗС один человек погиб, 46 пострадали, большинство пострадавших - пожарные.