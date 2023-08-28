Изменится ли название БРИКС после принятия новых членов?

Организация БРИКС не изменит своего названия после вступления в нее новых членов, заявила 27 августа министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в интервью местному изданию Sunday Times, передает Day.Az.

"БРИКС едва ли изменит свое нынешнее название даже после вступления в объединение не только новых шести членов, но и после дальнейшего расширения", - сказала Пандор.

Она добавила, что вопрос о смене названия на переговорах ни разу не поднимался. Также Пандо рассказала о критериях, благодаря которым были отобраны кандидаты в новые члены БРИКС.

"Главными среди них являются приверженность прогрессивным идеям, признание ООН в качестве основного глобального института, вера в мир и уважение международного права", - сказал Пандор.

Глава МИД ЮАР отметила, что БРИКС не должна стать "слишком громоздкой" из-за количества ее участников, поэтому она должна расширяться медленно.

"Саммит БРИКС утвердил шесть государств в качестве полноправных членов, а оставшиеся 17 - в качестве стран - партнеров объединения", - рассказала министр.

Напомним, на завершившемся на текущей неделе саммите БРИКС в ЮАР страны члены организации приняли решение о расширении организации и о принятии в нее шести новых стран, тем самым доведя их количество в организации до 11.

Председательство уже в расширенной БРИКС с 1 января 2024 года на год переходит к России.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК. Южно-Африканская Республика вступила в нее в 2011 году, превратив в БРИКС. С наступлением 2024 года число стран - участниц объединения увеличится до 11. Одновременно с 1 января 2024 года председательство в БРИКС переходит к России.