Изменится ли название БРИКС после принятия новых членов?
Организация БРИКС не изменит своего названия после вступления в нее новых членов, заявила 27 августа министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в интервью местному изданию Sunday Times, передает Day.Az.
"БРИКС едва ли изменит свое нынешнее название даже после вступления в объединение не только новых шести членов, но и после дальнейшего расширения", - сказала Пандор.
Она добавила, что вопрос о смене названия на переговорах ни разу не поднимался. Также Пандо рассказала о критериях, благодаря которым были отобраны кандидаты в новые члены БРИКС.
"Главными среди них являются приверженность прогрессивным идеям, признание ООН в качестве основного глобального института, вера в мир и уважение международного права", - сказал Пандор.
Глава МИД ЮАР отметила, что БРИКС не должна стать "слишком громоздкой" из-за количества ее участников, поэтому она должна расширяться медленно.
"Саммит БРИКС утвердил шесть государств в качестве полноправных членов, а оставшиеся 17 - в качестве стран - партнеров объединения", - рассказала министр.
Напомним, на завершившемся на текущей неделе саммите БРИКС в ЮАР страны члены организации приняли решение о расширении организации и о принятии в нее шести новых стран, тем самым доведя их количество в организации до 11.
Председательство уже в расширенной БРИКС с 1 января 2024 года на год переходит к России.
В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК. Южно-Африканская Республика вступила в нее в 2011 году, превратив в БРИКС. С наступлением 2024 года число стран - участниц объединения увеличится до 11. Одновременно с 1 января 2024 года председательство в БРИКС переходит к России.
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