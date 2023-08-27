Сирию впервые за десятилетие посетили конгрессмены США
Сирию посетили члены конгресса США, политики из этой страны побывали там впервые за десять лет.
Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az.
Публикация посвящена ситуации в северо-западных районах Сирии, которые сильно пострадали во время февральского землетрясения.
В статье, в частности, говорится, что обстановку на месте сегодня, 27 августа оценили три члена парламента США, в том числе Френч Хилл, республиканец из Арканзаса. Они "ненадолго посетили сирийскую сторону одного из пограничных переходов".
"Это был первый визит американских законодателей в эту часть страны за десятилетие, и сирийцы выразили надежду, что он привлечет внимание к тяжелой гуманитарной ситуации и необходимости дополнительных действий США для прекращения конфликта", - отмечается в статье.
Там обращается внимание, что данная территория плохо восстановлена после землетрясения. Этому препятствуют, по мнению издания, международные санкции в отношении правительства Сирии, вопросы прав собственности на покинутые хозяевами дома, а также то, что провинция в основном контролируется группой боевиков, которую США признали террористической организацией.
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