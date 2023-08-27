ВВС США уничтожили 13 боевиков на юге Сомали

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) по запросу правительства Сомали санкционировало авиаудар на юге страны по расположениям террористической группировки "Аш-Шабаб".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ликвидированы 13 боевиков, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте AFRICOM.

"Удар был нанесен 26 августа в 45 км к северо-западу от города Кисмайо в целях поддержки сомалийских сил, - информировало командование. - Согласно первоначальным оценкам, уничтожены 13 боевиков "Аш-Шабаб", среди мирных жителей пострадавших нет".

Группировка "Аш-Шабаб" появилась в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков.