https://news.day.az/world/1592851.html Береговая охрана Турции спасла десятки мигрантов
Береговая охрана Турции спасла десятки мигрантов
Береговая охрана Турции спасла 42 нелегальных мигрантов у берегов курортного района Бодрум юго-западной турецкой провинции Мугла, передает Day.Az.
У побережья Бодрума были замечены две резиновые лодки с множеством беженцев на борту. После получения соответствующей информации на место были направлены катера сил турецкой береговой охраны.
В результаты операции были спасены 42 человека.
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