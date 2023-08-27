Береговая охрана Турции спасла десятки мигрантов
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Береговая охрана Турции спасла 42 нелегальных мигрантов у берегов курортного района Бодрум юго-западной турецкой провинции Мугла, передает Day.Az.

У побережья Бодрума были замечены две резиновые лодки с множеством беженцев на борту. После получения соответствующей информации на место были направлены катера сил турецкой береговой охраны.

В результаты операции были спасены 42 человека.