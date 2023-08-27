https://news.day.az/world/1592852.html Министры иностранных дел Израиля и Ливии провели первую в истории встречу
Министры иностранных дел Израиля и Ливии провели первую в истории встречу
Министр иностранных дел Эли Коэн встретился с ливийской коллегой Наджлой Мангуш на прошлой неделе в Италии.
Об этом сообщает Day.Azсо ссылкой на МИД Израиля.
Министры встретились, чтобы обсудить возможность сотрудничества и сохранения объектов еврейского наследия в Ливии. Речь шла о израильской гуманитарной помощи и помощи в сельском хозяйстве, водном хозяйстве и многом другом.
Эли Коэн назвал встречу "первым шагом" в налаживании связей между странами.
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