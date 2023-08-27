Министры иностранных дел Израиля и Ливии провели первую в истории встречу

Министр иностранных дел Эли Коэн встретился с ливийской коллегой Наджлой Мангуш на прошлой неделе в Италии.

Об этом сообщает Day.Azсо ссылкой на МИД Израиля.

Министры встретились, чтобы обсудить возможность сотрудничества и сохранения объектов еврейского наследия в Ливии. Речь шла о израильской гуманитарной помощи и помощи в сельском хозяйстве, водном хозяйстве и многом другом.

Эли Коэн назвал встречу "первым шагом" в налаживании связей между странами.