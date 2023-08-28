https://news.day.az/world/1592853.html В Персидском заливе на иранском трубопроводе произошла утечка нефти
В Персидском заливе на иранском трубопроводе произошла утечка нефти
Разлив нефти произошел у иранского порта Генаве на побережье Персидского залива из-за утечки на подводном участке трубопровода, соединяющего месторождение Ахваз в провинции Хузестан с островом Харг, где расположен нефтеналивной терминал, передает Day.Az.
Для устранения утечки к месту аварии были направлены бригады водолазов.
Объем разлива нефти не уточняется.
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