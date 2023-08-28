Байден призвал покончить с белым превосходством в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал остановить идеологию "белого превосходства" из-за очередного случая массовой стрельбы в стране.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

"Пока мы продолжаем поиски ответов, но уже сейчас мы должны ясно и жестко сказать, что белому превосходству не место в Америке", - сказано в сообщении.

Байден также подчеркнул, что необходимо отказаться жить в стране, где темнокожие люди живут в страхе быть застреленными из-за цвета кожи.