Франция намерена совершить агрессию против Нигера, действуя под прикрытием регионального объединения Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS).

Как передает Day.Az, такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС главный редактор Нигерского агентства печати Абдурахман Шеху, говоря о возможном вторжении внешних сил в западноафриканскую страну.

"Само ECOWAS не торопится приниматься решение [о вторжении в Нигер] под давлением общественного мнения стран региона, традиционных лидеров, мусульманских богословов, а также учитывая логистические проблемы и нехватку средств, - отметил глава информагентства. - Однако некоторые силы намерены напасть на Нигер, действуя под прикрытием региональной организации. Речь идет о Франции, которая заявляет о готовности оказать содействие, у нее в распоряжении 1 500 военнослужащих в Нигере и еще другие в Чаде, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. Новые власти [в Нигере] в минувшую пятницу объявили о высылке в течение 48 часов французского посла в Ниамее, в том числе за действия, которые идут вразрез с добрыми отношениями. Что предполагает угрозы агрессии".

"Недавно Алжир объявил, что не позволит французским боевым самолетам напасть на Нигер через свое воздушное пространство, - указал А.Шеху. - Новое руководство Нигера с 3 августа денонсировало пять договоров о сотрудничестве в области обороны и безопасности со своей бывшей колониальной метрополией (Францией - прим. ТАСС). Сегодня собравшиеся в Ниамее манифестанты потребовали вывода оккупационных войск, присутствие которых никак не способствует заявленной цели - отражению террористических атак на западе Нигера. Хочу отметить, что демонстранты, которые скандировали лозунги с осуждением Франции и ECOWAS, размахивали российскими флагами. Это говорит о том, что они отметают неоколониальные отношения и добиваются нового типа партнерства без колониального или рабовладельческого прошлого".