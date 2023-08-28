Международный аэропорт Алеппо прекратил работу после удара с воздуха

Сирийские военные заявили, что международный аэропорт Алеппо прекратил работу после воздушного удара со стороны Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Jerusalem Post опираясь на данные источника в Минобороны Сирии.

По словам собеседника издания, аэропорт был целью удара. В результате повреждения получила взлетно-посадочная полоса, она теперь не может принимать самолеты.

Удар был нанесен в 4:30 утра по местному времени, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на сирийское агентство SANA.