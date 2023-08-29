Более 300 человек эвакуированы на Филиппинах

На северо-восток Филиппин обрушился тайфун Саола.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, стихия пронеслась мимо острова Лусон с порывами ветра до 51 м/с. В муниципалитете Апарри вода затопила дома по колено. В четырех городах были эвакуированы 388 человек. Стихия обесточила районы с населением 1,2 млн человек. Ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 ураганов.