https://news.day.az/world/1592884.html Более 300 человек эвакуированы на Филиппинах - ВИДЕО
Более 300 человек эвакуированы на Филиппинах - ВИДЕО
На северо-восток Филиппин обрушился тайфун Саола.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, стихия пронеслась мимо острова Лусон с порывами ветра до 51 м/с. В муниципалитете Апарри вода затопила дома по колено. В четырех городах были эвакуированы 388 человек. Стихия обесточила районы с населением 1,2 млн человек. Ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 ураганов.
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