Адвокат Трампа не беспокоится из-за выдвинутых против экс-президента обвинений

Команда бывшего президента Дональда Трампа не беспокоится из-за выдвинутых против него обвинений, поскольку знает факты и считает эти дела политически мотивированными.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила адвокат политика Алина Хабба.

"Мы не беспокоимся, потому что знаем факты по этим делам, которые я не могу раскрыть, очевидно, из соображений конфиденциальности, но я могу сказать, что все это делается для того, чтобы его ограничить", - сказала адвокат в интервью телеканалу Fox News.

Также она призвала провести расследование в отношении спецпрокурора Джека Смита, который занимается делами в отношении Трампа, сославшись на то, что подобная проверка уже ведется в отношении прокурора округа Фултон (штат Джорджия) Фэнни Уиллис. В Конгрессе ранее потребовали от Уиллис информацию об использовании ею федеральных средств и о ее взаимодействии с американским министерством юстиции и спецпрокурором Джеком Смитом по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против Трампа, поскольку подозревают, что ее решения могли быть политически мотивированными.

"Даты судебных заседаний тоже будут сдвигаться. Это нереально. Все это как театральная постановка, и ни один судья не скажет, что вы можете участвовать в двух судебных процессах одновременно в двух разных штатах, поскольку многие из них пересекаются", - добавила адвокат.

Ранее мы писали о том, что Трамп собрал рекордную сумму пожертвований.