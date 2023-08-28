Израильские спецслужбы закрыли канал поставки взрывчатки из Ирана в страну

Израильские силовики перехватили канал поставки взрывчатки и самодельных взрывных устройств в Израиль.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Arutz Sheva.

Контрабандисты, которых удалось остановить в прошлом месяце, перевозили взрывчатку иранского производства, спешит сообщить израильское телевидение.

"Поддержка террористов на израильской территории со стороны Ирана постоянно растет, и теперь выяснилось, что попытка контрабанды из Иордании в Израиль, которая была пресечена в прошлом месяце, включала в себя взрывные устройства, изготовленные в Иране", - говорится в сообщении.

В отличие от предыдущих попыток контрабанды боеприпасов и огнестрельного оружия, на этот раз контрабандисты перевозили бомбы, уже снаряженные взрывчаткой и взрывателями, предположительно иранского происхождения.

Как сообщает Arutz Sheva, бомбы должны были быть переправлены из Иордании в Израиль, а оттуда террористическим организациям на западном берегу для использования в терактах против граждан Израиля и солдат ЦАХАЛ.