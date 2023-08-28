После землетрясения в Колумбии проснулся вулкан Невадо-дель-Руис

После очередного землетрясения в Колумбии, на этот раз магнитудой 5,5, проснулся вулкан Невадо-дель-Руис

Последнее крупное извержение этого вулкана случилось в 1985 году и считается четвертым по количеству жертв в современной истории человечества. Тридцать восемь лет назад жертвами вулкана стали около 25 тысяч человек.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.