https://news.day.az/world/1592898.html После землетрясения в Колумбии проснулся вулкан Невадо-дель-Руис - ВИДЕО
После землетрясения в Колумбии проснулся вулкан Невадо-дель-Руис - ВИДЕО
После очередного землетрясения в Колумбии, на этот раз магнитудой 5,5, проснулся вулкан Невадо-дель-Руис
Последнее крупное извержение этого вулкана случилось в 1985 году и считается четвертым по количеству жертв в современной истории человечества. Тридцать восемь лет назад жертвами вулкана стали около 25 тысяч человек.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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