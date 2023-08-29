США хотят стабильных экономических связей с Китаем

Поддержание США и Китаем стабильных экономических отношений важно для всего мира, хотя между двумя странами будут возникать разногласия. Об этом заявила в Пекине министр торговли США Джина Раймондо.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ее слова привело агентство Reuters.

"Это сложные отношения. Это напряженные отношения. Мы, конечно, будем не соглашаться по определенным вопросам", - отметила она. "Я думаю, что мы сможем добиться прогресса, если будем действовать прямо, открыто и практично", - добавила министр. Она констатировала, что наличие стабильных связей в экономике между двумя странами "чрезвычайно важно" для всего мира.

Министерство торговли США 22 августа заявило, что Раймондо 27-30 августа проведет в Пекине консультации с официальными лицами и представителями бизнеса КНР. Как отмечалось в заявлении, "Раймондо надеется на конструктивное обсуждение вопросов, касающихся коммерческих отношений США и Китая, проблем, с которыми сталкивается американский бизнес, и областей потенциального сотрудничества".

По данным Reuters, Раймондо и министр коммерции КНР Ван Вэньтао проведут встречу в понедельник.

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