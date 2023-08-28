ЕС готовится к расширению

Евросоюз должен быть готов к приему новых членов в состав объединения к 2030 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская газета Financial Times исходя из проекта речи председателя Европейского совета Шарля Мишеля на открытии XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед.

"Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках. Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель <...>. Мы с обеих сторон должны быть готовы к расширению к 2030 году. Теперь мы должны рассматривать расширение как одну из наших главных задач. И для ЕС, и для его будущих государств-членов", - говорится в проекте выступления Мишеля.

"Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Окно возможностей открыто. Нам нужно действовать соответственно", - отмечается в речи главы Евросовета.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года. Никаких определенных сроков для приема ни одной из этих стран в состав объединения нет.

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