Европе грозит дефицит воды

Дефицит воды и засуха могут привести к значительному уменьшению урожайности в некоторых странах Европы. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ситуация осложняется жаркими температурами, частыми лесными пожарами и неудачной государственной политикой, пишет газета Financial Times (FT).

Как указали эксперты, с 1976 по 2006 год количество и интенсивность засух в странах Евросоюза выросли примерно на 20 процентов и в настоящее время продолжают расти. Авторы статьи предсказывают постоянное увеличение глобального спроса на пресную воду. К 2030 году он превысит на 56 процентов доступное предложение.

Также издание спрогнозировало усиление акций протеста в Европе на фоне нехватки водных ресурсов. Сочетание плохой политики, корыстных интересов и быстрого изменения климата еще больше усугубит ситуацию, считают журналисты. Последствия дефицита воды ощутят не только фермеры, но и производители энергии.